Siracusa, giovedì Carlo Calenda presenta il manifesto "Siamo Europei"

Sarà Carlo Calenda, ex ministro per lo Sviluppo economico, a presentare il manifesto "Siamo Europei", Urban Center in via Nino Bixio, 1/A, a Siracusa, giovedì 7 marzo, alle 18.

Sarà presente il sindaco Francesco Italia.

L’obiettivo del movimento non è conservare l’Europa che c’è, ma rifondarla per riaffermare i valori dell’umanesimo democratico in un mondo profondamente diverso rispetto a quello che abbiamo vissuto negli ultimi trent’anni.