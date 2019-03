Avola, giovedì l'inaugurazione del Fapab Research Center

Il centro di ricerca per l’antropologia forense, la paleopatologia e la bioarcheologia, Fapab Research Center, si inaugura giovedì ad Avola, in sala Frateantonio il 7 marzo dalle 18 alle 20 con il direttore e vicedirettore del Fapab, Francesco Galassi ed Elena Varotto, con la presenza dell'assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa, il deputato regionale Rossana Cannata e il sindaco Luca Cannata.

Dopo la conferenza saranno mostrati i locali del nuovo centro di ricerca in piazza Umberto I al Palazzo Lutri

“Abbiamo accolto con piacere la richiesta del Fapab – le parole del sindaco Luca Cannata – Avola può essere un punto di riferimento in questo settore grazie a due professionisti esperti di levatura internazionale. Avola è anche questo, è cultura”