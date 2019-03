Tav, oggi vertice sulla Torino-Lione tra Conte, Savini, Di Maio

Si terrà questa mattina a Palazzo Chigi il vertice sulla Torino-Lione con il premier Conte, i vicepremier Salvini e Di Maio ed il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli.

"I bandi non si interrompano: sarebbe criminale pensare di perdere centinaia di milioni di investimenti e migliaia di posti di lavoro", ha detto ieri il neo segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando della Tav al termine dell'incontro a Torino con il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino.

il vicepremier Salvini. "Ci stiamo lavorando: ogni mattina vedo un punto di incontro. Sulla Tav il governo non rischia assolutamente. Prevalga il buonsenso". dice il vicepremier. Ma Di Maio in mattinata era stato netto. "Non capisco perche si debba parlare di un progetto di 20 anni fa quando oggi il ministro Di Maio presenta qui a Torino il Fondo nazionale dell'innovazione , cioè un miliardo di euro sul futuro del Paese, sull'innovazione e sul digitale". Stefano Buffagni, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio del Movimento 5 Stelle, risponde così ai giornalisti che a margine dell'evento delle Ogr di Torino gli chiedono se Lega e M5S troveranno una mediazione sulla realizzazione della Torino-Lione.