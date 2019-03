E' morto Luke Perry, il Dylan di 'Beverly Hills 90210'

Luke Perry, il Dylan della serie cult degli anni Novanta 'Beverly Hills, 90210', è morto nel pomeriggio a Los Angeles.

Giovedì scorso, l'attore era stato colpito da un ictus. Aveva 52 anni. Luke Perry è stato ricoverato lo stesso giorno in cui Fox ha annunciato una reunion con sei nuovi episodi, per la quale era stata annunciata la presenza dei colleghi dell'epoca, ma non la sua: Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling.