Canicattini Bagni, domenica Randonnèe degli Iblei: una pedalata tra Siracusa e Ragusa

Una pedalata per conoscere le bellezze del Sud Est siciliano. Si tratta della manifestazione cicloturistica “Randonnèe degli Iblei”, organizzata e curata da Rando Hybla – Pantalithos Bike di Solarino, con la partecipazione del Comune di Canicattini Bagni.

La manifestazione prenderà il via domenica 10 marzo, con partenza da Canicattini Bagni, da Palazzo Messina Carpinteri, in via XX settembre 36, dalle ore 6 alle ore 7,30 del mattino, e prevede un percorso di 260 km. Si attraverseranno le località di Canicattini Bagni, Palazzolo Acreide, Frigintini, Modica, Scicli, Punta Secca (la casa di Montalbano), il Castello di Donnafugata, Pozzallo, Portopalo di Capo Passero, Marzamemi, e il barocco di Noto. Insieme alla gastronomia di questi posti.

Per informazioni ci si potranno chiamare i seguenti numeri 3283038187 – 3387505826 o scrivere a info@pantalithos.bike o visitare il website www.rando.pantalithos.bike.