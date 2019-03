Priolo Gargallo, picchia e minaccia di morte l'anziana madre: arrestato

Avrebbe aggredito verbalmente e fisicamente la madre, minacciandola di morte e distruggendo suppellettili e oggetti d'arredo, tanto che la donna, di 64 anni, è fuggita per chiedere riparo alla Caserma dei carabinieri.

Quest'ultimi, dopo aver sentito il racconto e tranquillizzato la vittima, hanno rintracciato il figlio, 47 enne, D.G., disoccupato siracusano con precedenti di polizia e lo hanno arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia e l'hanno tradotto in carcere.

La donna è stata accompagnata in guardia medica per le cure del caso. Si tratta di una serie di episodi di litigi sfociati in aggressione