Augusta, due aggressioni in due giorni: arrestati i responsabili

Due persone sono state arrestate ad Augusta per due distinti episodi di aggressioni. Si tratta di Federico Siri, 29 anni, accusato di lesioni personali aggravate ai danni di un coetaneo, anch’egli già noto alle forze dell'ordine.

Nel tardo pomeriggio di sabato scorso in via Caracciolo o nel corso di una lite, scaturita per futili motivi, Siri avrebbe spinto la vittima per poi colpirla ripetutamente con pugni al volto, provocandogli delle lesioni al setto nasale.

La vittima, condotta in ospedale, è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Siri è stato arrestato e posto aidomiciliari, in attesa del processo per direttissima.

Analogo episodio si è verificato ieri: Maurizio Miano 44 anni, a causa di controversie di carattere economico, aggredisce un 46enne. Ad accorgersi di quanto stava accadendo è il carabiniere in servizio in caserma che interviene. La vittima viene trasportato al pronto soccorso dove i sanitari gli diagnosticano 30 giorni di prognosi. Miano, accusato di lesioni personali gravissime, viene rinchiuso nella Casa Circondariale Cavadonna a Siracusa.