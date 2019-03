Nel Ragusano, scoperta serra canapa: arrestati padre e figlio

Padre e figlio, Giovanni e Mirko Scalia, 55 e 19 anni, sono stati arrestati a Vittoria (Ragusa) da agenti della Polizia di Stato per coltivazione di marijuana e detenzione di armi: in casa avevano una serra con decine di piante di canapa indiana e due carabine modificate.

Durante la perquisizione, effettuata con una unità cinofila, i poliziotti della squadra mobile di Ragusa e del commissariato di Vittoria hanno anche sequestrato marijuana pronta per essere venduta, semi e materiale per confezionare e pesare la sostanza stupefacente.