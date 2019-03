Siracusa Protagonista denuncia: "Amianto nella scuola di via di Villa Ortisi"

Amianto nella scuola via di Villa Ortisi. Questa la segnalazione di Vincenzo Vinciullo e dei Consiglieri Comunali Salvatore Castagnino, Fabio Alota e Mauro Basile, insieme al coordinatore del gruppo consiliare “Siracusa Protagonista” Alberto Palestro, i quali hanno effettuato una serie di interventi in città.

"Abbiamo chiuso un quadro elettrico pericolosamente aperto a Piazza Adda, alla portata dei bambini e che rappresentava, pertanto, un pericolo costante per tutti coloro i quali si trovavano in piazza. Più tardi - hanno continuato Vinciullo, Castagnino, Alota, Basile e Palestro - siamo andati nella scuola di via di Villa Ortisi dove, abbiamo deciso, con una catena e un lucchetto, di chiudere l’ingresso alla palestra, che continuava ad essere aperto, consentendo a chiunque di entrare e di fare ciò che voleva di un bene pubblico. Successivamente, abbiamo portato le chiavi al Comando dei Vigili Urbani, nella speranza che l’Amministrazione Comunale si renda finalmente conto della grave situazione in cui versano i beni pubblici e che cominci, quindi, a tutelarli, custodirli e farli rispettare."