Noto, tentato suicidio in casa: 31enne salvato dalla Polizia

Si taglia le vene a causa, pare, della fine della sua relazione con l'ex fidanzata. Ma viene salvato dall'intervento della Polizia, che entra in casa appena in tempo grazie all'intervento dei vigili del fuoco.

E' accaduto nel primo pomeriggio di ieri a Noto. I poliziotti hanno trovato l’uomo, un 31enne, che, dopo essersi tagliato una vena del braccio destro, versava in gravissime condizioni. Sul posto è arrivato il 118 che, dopo aver stabilizzato il paziente, lo ha trasportato prima al pronto soccorso dell’ospedale di Noto e poi presso il reparto di chirurgia vascolare dell’ospedale Umberto I di Siracusa.

E' il secondo tentativo di suicidio messo in atto in pochi giorni, sempre a Noto.