Noto, vende cucciolo di razza sul web ma non lo manda mai: denunciato

E' stato denunciato, ieri, dalla Polizia di Stato di Noto, C.S., 19 anni, residente in provincia di Caserta, conosciuto alle forze di polizia, per il reato di Truffa.

Sarebbe stato lui, durante il periodo natalizio, a vendere sul web un cucciolo di razza ad un uomo come regale di Natale per la moglie, per un valore di 500 euro, senza inviare mai l'animale.