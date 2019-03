"Più piante, meno auto", Ferla...va Slow!. VIDEO

E' partita da 15 giorni la rigenerazione urbana nel Comune di Ferla con l'applicazione del piano di viabilità e rigenerazione urbana "Ferla...va Slow!" e lo slogan "Più piante, meno auto".

Contro la sosta selvaggio e per una migliore viabilità urbana, i parcheggi dedicati alle auto sono stati sostituiti con delle fioriere e delle sedute per favorire il decoro e la vita di comunità nel centro storico di Ferla.

"L'obiettivo che l'Amministrazione si era prefissata è stato raggiunto - racconta il Sindaco di Ferla, che oltre ad essere uno dei Borghi più belli d'Italia è anche uno dei Comuni virtuosi italiani. - Il nostro intento era unire l'esigenza di una viabilità urbana più ordinata, disincentivando l'eccessivo utilizzo dei mezzi e promuovendo la circolazione pedonale, al decoro urbano necessario per valorizzare il centro storico di Ferla, noto per la sua alta valenza artistica".

"Nel 2015 Ferla si era autodichiarata - precisa il Sindaco, Michelangelo Giansiracusa - Comune slow living", il primo in Italia. Un vivere lento non inteso in senso anacronistico di rifiuto della modernità bensì di sodalizio tra innovazione, qualità della vita e azioni amministrative a misura di comunità. Su tale prospettiva si innesta la decisione di sviluppare "Ferla...va slow", per istituzionalizzare urbanisticamente una lentezza di qualità.