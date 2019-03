Siracusa segue il trend nazionale, alle primarie del Pd trionfa Zingaretti

Siracusa segue il trend nazionale ed alle primarie del Pd vota Nicola Zingaretti. Questo il risultato delle votazione che si sono svolte ieri nel capoluogo ed in provincia aretusea. Zingaretti ha trionfato con 2943 voti, secondo l'uscente segretario reggente uscente, Maurizio Martina, con 2056 preferenze, ed infine Giachetti, 498 (dati provinciali).

Si tratta ancora di dati non ufficiali, e per sapere qualcosa di definitivo bisognerà attendere il pomeriggio. Ma, sulle preferenze dei siracusani non ci sono dubbi.

Anche nel capoluogo siracusano stessa classifica: Zingaretti (1095), Martina (438), Giachetti (217).

A livello nazionale Nicola Zingaretti è al 70 per cento, Maurizio Martina al 18 per cento e Roberto Giachetti al 12 per cento, secondo le proiezioni del Comitato Zingaretti. Il presidente della Regione Lazio ha ottenuto oltre un milione di voti.

Controtendenza, invece, in provincia di Siracusa per quanto riguarda il numero dell'affluenza. A livello nazionale infatti si sono registrate lunghe le code ai seggi, dove sono andate a votare oltre un milione e 700mila persone.

Tutto il contrario il dato locale, dove l'affluenza è in netto calo. Quest'anno si sono recati ai seggi in 5.497 (dato provinciale), mentre nel 2017 i votanti sono stati 8.574.