Agrigento, mafia e droga: arrestato capo ultras della Juventus

La DIA sta arrestando,ad Agrigento e a Palermo, Trapani, Catania, Ragusa,Vibo Valentia e Parma, 34 persone per associazione per delinquere finalizzata a traffico e spaccio di droga aggravata dal metodo mafioso, detenzione di armi sequestro di persona a scopo di estorsione,e danneggiamento. Scoperta un'organizzazione con base operativa ad Agrigento e ramificazioni nel Palermitano e in Calabria, dedita all'aspetto operativo-logistico di una intensa attività di traffico di droga attraverso un gruppo criminale armato.