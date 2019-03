Il Siracusa sconfitto a Cava de Tirreni

Il Siracusa sconfitto 2-0 al "Lamberti" di Cava de Tirreni. Raciti non può disporre di Turati, lascia in panchina Parisi ma recupera Tiscione. Il primo tentativo è degli aquilotti, al 6' Migliorini calcia a lato. Azzurri che controllano le sfuriate avversarie senza troppi problemi. Strepitoso Crispino al 24' sulla conclusione di Tumbarello.Un minuto dopo brividi per gli azzurri sul colpo di testa di Silvestri. La squadra di casa continua nella sua pressione, ma il Siracusa tiene bene il campo e al 42' va vicino al gol con Tiscione. Si va negli spogliatoi sullo 0-0.

Nella ripresa al 59' insidiosa conclusione di Ferrara che termina a lato. Al 61' occasione d' oro per gli azzurri ma Catania di testa alza la mira. Al 63' Cavese in vantaggio con Fella che sfrutta un tiro sporco di Migliorini.

Dieci minuti dopo la Cavese raddoppia con Fella che mette dentro da due passi a conclusione di una strepitosa azione di Sainz Maza. Azzurri che chiudono in 10 per il doppio giallo a Bruno. Al 94' prima Cognigni e poi Vazquez sprecano il gol della bandiera.