Siracusa, domani in Aula il consiglio comunale

E' convocato per domani pomeriggio alle 18.30 il consiglio comunale di Siracusa a Palazzo Vermexio. Sei i punti all'ordine del giorno:

- Adesione del Comune al “Patto dei Sindaci” per la redazione del nuovo PAESC, il “Piano di azione dell'energia sostenibile ed il Clima”

- Impatto sul territorio del Decreto Sicurezza

- Presidio di polizia presso il Pronto soccorso dell'Ospedale

- Situazione in cui versa il Libero Consorzio

- Interpellanza riguardante la “Comunità alloggio”

- Istituzione del “Comitato di quartiere”