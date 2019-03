ReStart, a Palazzolo Acreide protagoniste le Cooperative di Comunità

Un altro successo, ieri, per l'incontro di ReStart che ha avuto come protagonista la “P” di “Pace”, intesa come occasione per “Promuovere società pacifiche, giuste e inclusive”. Si tratta di un progetto legato alle tematiche di Agenda 2030 dell’Onu, ovvero le ormai famose “5 P” di Prosperità, Pianeta, Partnership, Persone e Pace

Il tema della cooperative di comunità è stato l’argomento centrale dell’incontro ReStart di ieri, coordinato da Alba Bellofiore e moderato da Alessandro Schembari. Dopo i saluti istituzionali, affidati al sindaco di Palazzolo Acreide Salvatore Gallo, è intervenuto l’On. Giovanni Cafeo, promotore del progetto ReStart che ha spiegato il senso dell’iniziativa: “Palazzolo Acreide si candida a diventare uno dei comuni pilota per l’applicazione di questa legge, un territorio attivo e laborioso che ha già dimostrato con i fatti di essere una vera comunità; tuttavia, per quanto valida – ha concluso l’On. Cafeo – una legge da sola non è sufficiente a mettere in moto il meccanismo virtuoso che trasforma un gruppo di persone in vera comunità, ma è necessario un serio impegno collettivo”.

Il penultimo appuntamento con “ReStart – Un progetto di condivisione” si svolgerà sabato prossimo, 9 marzo, a Rosolini e riguarderà la “P” di “Persone”.