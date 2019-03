Rosolini, aggredisce verbalmente e fisicamente i Carabinieri: arrestato

Aggredisce i Carabinieri durante una perquisizione domiciliare. A seguito di indagini, i militari hanno sospettato che l'uomo detenesse sostanze stupefacenti e hanno proceduto al controllo di Rguibi Abdellatif, marocchino 44 anni, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti di polizia.

Alla vista dei militari il 44enne è andato in bagno a disfarsi di un involucro verosimilmente contenente sostanza stupefacente.

Poi si è scagliato contro i carabinieri aggredendoli prima verbalmente e, successivamente, fisicamente provocando loro lievi lesioni. Ma, immobilizzato, l'uomo è stato arrestato e tradotto al Cavadonna per il reato di violenza e resistenza a pubblico ufficiale