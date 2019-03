Noto, tentato suicidio: 27enne minaccia di lanciarsi da un ponte di 25 metri. Tratto in salvo dai Carabinieri

Ha scavalcato il guardrail e ha minacciato di lanciarsi nel vuoto da un ponte alto 25 metri sulla Strada statale 115, in località “Tre ponti”.

Dietro il gesto estremo che un ragazzo netino di 27 anni stava per compiere ci sarebbe l'ennesimo litigio con l'ex compagna.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che, con grandi difficoltà sono riusciti ad instaurare un dialogo con l'uomo, per farlo desistere.

Ma questo non è bastato, tanto che il ragazzo si è gettato nel vuoto per essere immediatamente afferrato per un braccio dai militari che lo hanno tratto in salvo.

Per le cure le caso, il 27enne è stato trasportato presso l’ospedale “G. Di Maria” di Avola