Palermo, bruciati cassonetti: notte di lavoro per i pompieri

Notte di lavoro per i vigili del fuoco a Palermo. Secondo quanto spiegato dal comando provinciale dei pompieri del capoluogo siciliano si sono registrati diversi roghi di cassonetti nelel zone popolari di Borgo Nuovo, Cep e Cruillas. Inoltre, stamane, alle prime luci, un autocarro ha preso fuoco proprio vicino alla caserma del comando della Guardia di finanza, in via Bonomo. Inoltre un gruppo di giovani ha dato alle fiamme cassonetti e cumuli d’immondizia tra via Cammarano e via Cartagine. Le squadre sono intervenuten anche nella zona dei cantieri navali di Palermo. Intorno alla fine dell’anno, in coincidenza con l’emergenza rifiuti, si erano verificati diversi incendi in città.