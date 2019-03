Primarie Pd, si vota anche a Siracusa e provincia: la mappa dei seggi

Il Partito Democratico è chiamato a scegliere il nuovo leader, dopo la stagione di Renzi e la reggenza di Martina. Zingaretti, Giachetti e lo stesso Martina sono in corsa, divisi sulle alleanze a sinistra e sul rapporto col M5s. Eletto direttamente solo chi supera il 50% dei voti, altrimenti lo Statuto prevede l'elezione da parte dell'Assemblea nazionale.

Anche a Siracusa si vota, dalle 8 alle 20, presso il Giardino Pubblico in Piazza Adda.

Nella provincia i seggi sono così divisi: a Lentini in Biblioteca Comunale Via Aspromonte 5, a Rosolini al Circolo del Pd, ad Avola al Circolo Pd in Via Garibaldi, a Priolo Gargallo al circolo in Via Immacolata 58, a Floridia al Municipio in Piazza Del Popolo, ad Augusta gazebo in Piazza America, a Canicattini Bagni nel circolo di Via Xx Settembre 65, a Ferla al Municipio in Piazza Municipio, a Palazzolo Acreide in Piazza Pretoria 4 al Circolo Pd, a Sortino in Via Municipio 2, a Francofonte presso l'Ist. Comp. Dante Aligheri in Piazza Dante, a Melilli nei circoli Pd di Via Italia 30 e Via Genova 1 a Citta' Giardino.