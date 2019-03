Anche le ultime scuole, da domani lunedì 4 marzo, tornano alla normalità.

Di nuovo sui banchi gli studenti dei plessi: di Regia Corte - VIII I.C. Vittorini, di Via Monsignor Caracciolo - VI I.C. Martoglio, Piazza Eurialo 16 - V”XII I.C. Brancati, di Archia - I.C. Lombardo Radice, Via Monte Tosa - XI I.C. Archia, di Via Caduti di Nassirya - XIII I.C. Archimede.

Lo scorso 29 febbraio scuole aperte nei plessi di via Nazionale e via della Madonna del “Falcone Borsellino”, e di quelli di via Pordenone del “Raiti”, di viale Santa Panagia del “Costanzo”, e di via Madre Teresa di Calcutta del “Verga”.