Siracusa, costituito Comitato territoriale per proposta di legge sui "beni comuni"

Costituito, anche a Siracusa, su iniziativa dell’associazione politica Lealtà e Condivisione, un Comitato territoriale locale a sostegno dell’attività intrapresa dal Comitato Popolare di Difesa dei Beni Pubblici e Comuni “Stefano Rodotà' per far approvare dal parlamento una proposta di legge di iniziativa popolare volta ad introdurre nell’ordinamento italiano la categoria giuridica dei “beni comuni”. Presidente è Ezio Gglielmo.

Ne fanno parte associazioni da tempo impegnate nella difesa del territorio e dei suoi valori paesaggistici , come Arci, Legambiente, Comitato Parchi, Natura Sicula, Italia Nostra, Ad Gentes .

Il Comitato si impegnerà nella diffusione della conoscenza della tematica beni comuni e nella raccolta delle firme a sostegno della proposta di legge, che partirà il 9 marzo, in concomitanza con lo svolgimento del Convegno pubblico in programma presso l’Urban Center.