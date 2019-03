Palazzolo Acreide, aggredisce la convivente e la rincorre per strada: arrestato

Aggredisce la convivente accecato dalla gelosia, quest'ultima si allontana da casa con i figli rincorsa dal compagno. Sul posto, in via Dante, a Palazzolo Acreide intervengono i Carabinieri e trovano l'uomo un 28enne per strada in stato di alterazione: dapprima si è scagliato contro i Carabinieri, provocando loro lesioni, poi ha danneggiato una autovettura in sosta, provocandosi lesioni lievi. La donna, che ha riportato ematomi e contusioni, ha raccontato ai militari che quello non era il primo episodio del genere e che prima non aveva avuto il coraggio di confidarsi con le forze dell’ordine.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e violenza e resistenza a pubblico ufficiale.