Floridia, violenta rissa: in 3 finiscono ai domiciliari

Insulta la sua ex ragazza, ingenerando la reazione del fratello e del padre e finisce in rissa.

E' accaduto nella notte a Floridia, dove si è reso necessario l'intervento dei Carabinieri, che con fatica hanno bloccato i tre contendenti. In manette sono finiti: Mario Intagliata, operaio di 30 anni con precedenti, il fratello della ragazza, operaio di 23 anni e suo padre di 50 anni .

Per lor sono stati disposti i domiciliari in attesa di rito direttissimo.