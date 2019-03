Siracusa, firmata l'ordinanza di riapertura delle ultime 6 scuole

Riaprono lunedì 4 marzo le lezioni negli ultimi 6 plessi scolastici rimasti ancora chiusi per permettere l'ultimazione degli interventi di messa in sicurezza a seguito degli eventi atmosferici della scorsa settimana. Nella tarda mattinata il sindaco, Francesco Italia, ha firmato l’ordinanza di riapertura.

Si tratta del plesso di via Regia Corte del Vittorini; plesso di via Monsignor Caracciolo della Martoglio; plesso di piazza Eurialo 16 del Brancati; plesso di via Archia del Lombardo Radice, plesso di via Monte Tosa dell’Archia; e plesso di via Caduti di Nassirya dell’Archimede.