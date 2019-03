Siracusa, ripartono le domeniche ad ingresso gratuito nei musei regionali e nelle aree archeologiche

Da domani tornano le domeniche gratuite nei musei regionali, le aree archeologiche, i parchi archeologici e i luoghi della cultura siciliani.

Si potrà dunque entrare senza pagare il biglietto d'ingresso al Museo regionale Paolo Orsi così come all'area archeologica della Neapolis per citare i siti più importanti. E sarà così ogni prima domenica del mese.

L'iniziativa, nelle intenzioni del governo regionale, mira ad avvicinare i cittadini ai luoghi della cultura e far scoprire loro i tesori siciliani.

A differenza, però, del dispositivo nazionale che limita l'apertura gratuita solo alla bassa stagione, l'assessore regionale ai Beni culturali, Sebastiano Tusa intende, invece, permettere l'ingresso non a pagamento tutto l'anno e in tutti i siti. L'assessorato, al contrario, vuole recepire la norma nazionale sugli sconti per i giovani under 26 e gli universitari.