Ragusa-Catania, dal Ministero delle Infrastrutture rilievi economici

Da Roma arrivano rilievi economici sulla realizzazione della Ragusa-Catania.

"La non sostenibilità, emersa dallo studio di un advisor - dicono Paolo Sanzaro, segretario generale della Cisl Ragusa Siracusa, e Paolo Gallo, segretario generale della Filca Cisl - non tiene conto delle ricadute positive sul territorio come l'abbattimento de i tassi di incidentalità, il riequilibrio dei flussi di traffico, il potenziamento del traffico delle merci in uscita dai luoghi di produzione verso i mercati regionali e verso le aree portuali e aeroportuali più prossime.

Per tutto questo – concludono i due segretari – riteniamo ormai improrogabile un tavolo tecnico istituzionale alla presenza del Ministro e dell’assessore regionale. Si confermino scelte e decisioni. Soprattutto - concludono - ci si dica quanto sia fattibile, con costi e tempi precisi, il piano B della Regione".