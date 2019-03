Siracusa, Forza Italia al sindaco: "Riaprire le sezioni di scuola media in Ortigia"

Le sezioni della scuola media devono tornare in Ortigia. Questa la richiesta che il gruppo consiliare di Forza Italia, formato da Giovanni Boscarino, Federica Barbagallo, Alessandro Di Mauro e Ferdinando Messina, ha indirizzato a sindaco Italia e all'assessore alle Politiche scolastiche.

"I ragazzi del centro storico di Siracusa - scrivono in una nota - così come classificato nel piano regolatore della città (Ortigia-Zona Umbertina) non hanno una scuola media nel loro quartiere e sono costretti a trasferirsi per proseguire la loro formazione scolastica obbligatoria fuori dalla loro comunità. La nostra proposta è di utilizzare l’ultimo piano del plesso scolastico di Ortigia di via Dei Mergulensi, plesso scolastico già utilizzato nei piani inferiori da scuola materna ed elementare, così da evitare l’esodo scolastico di tanti ragazzi del posto, risparmiare inutili affitti e rivitalizzare il centro storico ridotto a dormitoio in inverno e casa vacanze e ristorazione in estate".