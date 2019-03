Lentini, tenta il suicidio: la vicina chiama la Polizia e lui la minaccia di morte con un coltello

Oltrepassa la ringhiera del balcone di casa con il chiaro intento di togliersi la vita. Una vicina di casa, accortasi di quanto stava per accadere, chiama la Polizia. L'uomo, un 34enne già noto alle forze dell'ordine, per tutta risposta si arma di coltello, scende in strada e minaccia di morte la donna.

L’uomo è stato condotto in ospedale e denunciato per minacce.