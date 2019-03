Palermo, fatture false: sequestro beni da 4,5 milioni

Il nucleo di polizia economico-finanziaria della GdF di Palermo ha eseguito un sequestro preventivo di beni per un valore di circa 4,5 milioni di euro,dopo aver scoperto una rilevante frode fiscale mediante l'emissione e l'uso di fatture per operazioni inesistenti. Nel mirino 2 aziende fittizie che emettevano fatture false per importi rilelevanti a beneficio di altre 2 imprese per consentire loro l'evasione delle imposte sui redditi e dell'lva. Sequestrati immobili, autovetture e disponibilità finanziarie.