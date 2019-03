Siracusa, alla Borgata ancora rifiuti ingombranti abbandonati in strada

La Borgata perde il pelo ma non il vizio, come si dice. Il "vizietto" di buttare la spazzatura ad ogni angolo del quartiere è duro a morire a Siracusa, specialmente in Borgata, un quartiere che fin dal primo momento dall'introduzione della raccolta differenziata ha fatto registrare numeri da capogiro di sacchetti di spazzatura sul marciapiede.

Tanti gli interventi del Comune che ha predisposto più volte la bonifica, e sanzioni elevate contro chi sporca. Ma tutto questa sembra non bastare.

Proprio in questi giorni, adagiati su un marciapiede, mobili, materassi, scarpe, spazzatura, lezzi di legno e altro ancora, così come testimonia la foto che un lettore ha inviato alla redazione di SiracusaPost.it. Ci segnalano anche la presenza di qualche sacchetto qua e là sparso per il quartiere.