Siracusa, delegazione del Siulp incontra il prefetto Pizzi

Una delegazione del Siulp di Siracusa, guidata dal Segretario Provinciale, Tommaso Bellavia, ha incontrato in Prefettura il Prefetto di Siracusa, Luigi Pizzi. L’incontro è stato richiesto dal sindacato dei Poliziotti, che ha così voluto dare il suo benvenuto in provincia al rappresentante del Governo. Con il prefetto sono stati affrontati quei temi che sono al primo posto nell'agenda del Siulp, come la carenza di personale, degli Uffici centrali e periferici della Polizia di Stato siracusani, la carenza di risorse e di mezzi e i presidi di Polizia, con particolare riferimento alla vicenda del Posto di Polizia dell’Ospedale Umberto I.

“Il Prefetto - afferma Bellavia - ha mostrato molta attenzione alle problematiche evidenziate dal sindacato della Polizia ed ha espresso vicinanza ed apprezzamento per l’importante lavoro che le donne e gli uomini della Polizia di Stato svolgono in questa provincia”.

Oltre al Segretario Bellavia, la delegazione del Siulp era composta dagli altri membri della Segreteria provinciale, Mario Ferrini e Rita Giangravè e dal responsabile del Siulp Pensionati, Giovanni Alì.