Proteggi Italia, stanziati 221 milioni per la Sicilia

Alla Sicilia andranno subito 221 milioni per fronteggiare l’emergenza maltempo.

“Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il decreto che attiva il “Piano Nazionale per la sicurezza del territorio”, il più grande Piano mai realizzato prima contro il dissesto idrogeologico e il maltempo” dichiarano Stefano Zito e Paolo Ficara del M5s.

“Grazie al Piano ProteggiItalia, abbiamo stanziato circa 11 miliardi di euro da spendere nel triennio 2019-2021, messi a disposizione a regioni ed enti locali contro il dissesto idrogeologico e il maltempo. Di questi, 3 miliardi di euro sono già disponibili per il 2019 – in cui rientrano quelli destinati alla nostra regione – e andranno ai progetti cantierabili di Regioni e province colpite dal maltempo ad ottobre-novembre 2018, con l'obiettivo di far partire fin da subito i lavori, così come aveva promesso Luigi Di Maio durante la sua visita nei luoghi in questione"