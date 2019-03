Serie C, l’Eurialo Siracusa domani a Pozzallo

Domani torna in campo l’Eurialo Siracusa, ospite alle 18 della Hering Pozzallo per la sedicesima giornata del campionato di serie C di pallavolo femminile. In dubbio per la partita di domani la palleggiatrice Serena Penzo, alle prese con un lieve infortunio. Al suo posto pronta Elena Melluzzo, che rientrerà dopo aver saltato la gara di sabato scorso contro l’Holimpia per motivi personali. Sarà del match anche Mary Mangano, la cui esperienza potrebbe rivelarsi importante nelle restanti partite di campionato.