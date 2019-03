Il Siracusa domani in trasferta a Cava de Tirreni

Tornano in campo gli azzurri domani, in trasferta, a Cava de Tirreni.

"Arriviamo con una condizione atletica migliore, anche - dice Enzo Raciti, l'allenatore del Siracusa Calcio, oggi in sede di conferenza stampa - ma affrontiamo una delle squadre che gioca meglio. Modica è un tecnico molto preparato. La Cavese ha ottime individualità ben amalgamate in un sistema di squadra rodato. Contento del ritorno di Tuninetti? E' un ragazzo molto serio, può essere un valore aggiunto. Il test di ieri mi ha dato buone indicazioni in fase offensiva. Non ci sarà Turati che si aggregherà martedì alla squadra. Quanto manca alla salvezza? Non mi piace fare tabelle, dobbiamo qualcosa a tutti. Dobbiamo raggiungerla al più presto per ripagare i tifosi e il nostro presidente".