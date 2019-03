Siracusa, inaugurati i nuovi locali del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Umberto I

Inaugurati, questa mattina, i nuovi locali del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa. Benedizione impartita dall’arcivescovo di Siracusa mons. Salvatore Pappalardo, e taglio del nastro da parte del Prefetto Luigi Pizzi.

Il reparto, diretto dal dottor Antonino Bucolo, al secondo piano dell'Umberto I, è frutto di un complesso intervento di ristrutturazione e adeguamento che ne ha ridistribuito le funzioni e gli spazi.

Tutte le camere sono dotate di servizi igienici completi di doccia e con adeguato spazio per ospitare culle e poltrone per favorire il rooming in, il contatto stretto e continuo fin dalla nascita tra mamma e bambino. Negli spazi comuni sono stati realizzati adeguati locali per la nursery, il soggiorno, la cucina, l’infermeria, la stanza per medici e per il caposala, locali per visita medica e di ostetricia, deposito farmaci, spogliatoi e servizi igienici per il personale e quant’altro utile al reparto.

Il reparto, con nove le camere di degenza e sedici posti letto, rappresenta la conclusione del primo step del più ampio progetto di rifunzionalizzazione del Percorso nascita del presidio ospedaliero Umberto primo di Siracusa, che prevede il successivo completamento del reparto di degenza di ginecologia e ostetricia, per complessivi ventotto posti.