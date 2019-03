Priolo Gargallo, ruba un macchinario macina pietre da casa in disuso: arrestato imprenditore catanese

E' stato sorpreso dai Carabinieri mentre usciva da una cava in pietra, in disuso, in contrada Biggemi, a Priolo Gargallo, mentre viaggiava a bordo del proprio autocarro su cui aveva appena caricato un macchinario macina pietre di grandi dimensioni.

Per furto aggravato è stato arrestato l'imprenditore catanese Cesare Felice Ricco, 47 anni, con precedenti.

Il carico è risultato rubato proprio dalla cava. L'uomo ai domiciliari