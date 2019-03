Augusta, Melilli, Francofonte e Lentini: operazione antidroga, tante le segnalazioni

Sei autoveicoli dei Carabinieri in strada per un controllo nei territori di Augusta, Melilli, Francofonte e Lentini.

Prese di mira le piazze e i posti frequentati maggiormente dai giovani, nell'ottica di prevenire e contrastare lo spaccio di droga.

E proprio un giovane, un 17enne, è stato sorpreso a Melilli mentre, alla vista dei Carabinieri, tentava di disfarsi di 22 grammi di hashish.

A seguito di perquisizione personale, inoltre, il ragazzo è stato trovato in possesso della somma di 30 euro, ritenuta frutto dell’attività attività di spaccio. Il 17enne è stato segnalato all'Autorità competente.

Segnalati in sette perchè trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente, del tipo cocaina, marijuana e hashish, per un complessivo di 14 grammi circa.

Tante le violazioni al codice della strada riscontrate. Elevate 12 sanzioni, 2 sequestri amministrativi dei veicoli, perché circolavano privi della prevista copertura assicurativa, 8 privi di revisione e 2 senza patente.