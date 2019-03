Siracusa, pronto soccorso pediatrico all'Umberto I: avviate le procedure

Chiuso il pronto soccorso per bambini all'Umberto I di Siracusa. Questo il grande tema al centro dell'incontro che si è svolto ieri tra il Difensore dei Diritti dei Bambini, Carla Trommino, e il Direttore Sanitario Asp Siracusa Anselmo Madeddu.

Davanti alle istanze del difensore, il dottore Madeddu ha annunciato che l’Azienda Sanitaria ha già individuato le risorse finanziarie e avviato le procedure e comunicato gli avvisi per mettere a bando i posti vacanti di pediatra per assicurare un servizio continuativo che verrà svolto presso il reparto di pediatria anche in orario notturno.