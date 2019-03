Canicattini Bagni, l'Ufficio di collocamento si trasferisce al II piano del Palazzo Municipale

Spostato, da lunedì, il centro per l’Impiego di Canicattini Bagni da Piazza Caduti di Nassiriya al 2° piano del Palazzo Municipale di via Principessa Jolanda 51.

L’Ufficio di Collocamento sarà aperto, come sempre, tutti i Lunedì dalle ore 9:00 alle 13:00 e il Mercoledì dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 17:30.