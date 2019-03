Siracusa, edilizia: si mobilitano i sindacati in vista dello sciopero a Roma

Mille lavoratori partiranno dalla Sicilia, 100 da Siracusa per partecipare alla manifestazione a Roma, indetta per il 5 marzo, al fine di “Rilanciare il settore per rilanciare il paese”.

Da questa mattina i sindacati hanno avviato il ciclo di assemblee.

I sindacati hanno annunciato che a molti lavoratori non è stato consentito di partecipare all'assemblea.

“Dichiariamo – dicono i segretari generali provinciali di Feneal-UIL, Filca-CISL e Fillea-CGIL Saveria Corallo, Paolo Gallo e Salvo Carnevale – sin da subito l'immediata segnalazione agli organi competenti.”

"Annunciamo, comunque, che andremo a fare le assemblee presso i cantieri delle aziende che hanno privato i lavoratori di tale possibilità. E' chiaro come vi sia, da tempo, in atto un tentativo, parzialmente diffuso, di intimidire gli operai del settore attraverso azioni vergognose come queste.”