Siracusa, domani un casting per la trasmissione “Assaggi d'amore” di Real Time

Domani a Siracusa i casting per la trasmissione “Assagi d'amore” per il canale Real Time. A Siracusa, attraverso la Film commission del Comune, sarà registrata la puntata pilota per il lancio del nuovo programma, che sarà condotto da Giorgia Palmas e da Filippo Magnini.

Il casting si terrà dalle 18 alle 19,30 in piazza Santa Lucia 25/A, sede della Pro loco. Gli autori stanno cercando ragazzi protagonisti di una storia d'amore che sarà raccontata durante la puntata. L'annuncio della società di produzione è: “Sei segretamente innamorato ma non hai ancora avuto il coraggio di dichiararti? Un nuovo programma televisivo sull'amore ti può aiutare”.