Siracusa, l'Area marina Protetta Plemmirio aderisce all'iniziativa M'illumino di Meno

Niente luci per tutta la sera alla sede dell'Area marina Protetta Plemmirio resterà al buio per l'iniziativa M'illumino di Meno.

L'Area marina protetta sta inoltre organizzando una Giornata sul tema, a cui verranno invitate a partecipare le scuole siracusane, in collaborazione con Inbar Siracusa (Istituo nazionale di Bioarchitettura) presieduta da Francesca Pedalino.

M'illumino di Meno è la giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.