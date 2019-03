Priolo Gargallo, sfonda un vetro per mettere a segno un furto al Comune

Avrebbe rotto il vetri del portone d'ingresso del Comune di Priolo Gargallo, per mettere a segno un furto, ma è stato colto da Polizia e Carabinieri in flagranza di reato. E' successo ieri sera, intorno alle 20.30. A finire in manette Samuel Vasile, 24 anni, residente a Priolo, già conosciuto alle forze di Polizia.

L'uomo avrebbe poi scardinato le porte di accesso all’aula consiliare e alla stanza della segreteria del sindaco. Le forze dell'ordine lo hanno bloccato mentre tentava la fuga. Tradotto ai domiciliari