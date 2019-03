Usa-Nord Corea, fumata nera: non c'è l'accordo fra Trump e Kim

"Nessun accordo è stato raggiunto" al summit di Hanoi tra il presidente Donald Tump e il leader nordcoreano Kim Jong-un: lo riferisce la Casa Bianca, aggiungendo che le riunioni sulla denuclearizzazione continueranno in futuro. Il leader nordcoreano Kim Jong-una aveva lasciato poco prima il Metropole hotel a conclusione dei colloqui con Donald Trump. Lo si vede dalle immagini delle tv internazionali che confermano la cancellazione del pranzo col tycoon e anche la cerimonia di firma della dichiarazione congiunta a chiusura del secondo summit di Hanoi.

"Abbiamo avuto un tempo molto produttivo - ha detto Trump in conferenza stampa - c'erano diverse opzioni ma questa volta abbiamo deciso che non era una buona cosa firmare una dichiarazione congiunta al summit".

Il presidente Donald Trump dice di aver "rifiutato la richiesta di togliere le sanzioni". Il tycoon afferma che le "differenze sono state ridotte", ma Kim "ha una certa visione che non coincide con la nostra".

Trump, infine, si difende in conferenza stampa, dopo il fallimento del negoziato sul nucleare con Kim Jong-un, anche dalle accuse lanciate ieri dal suo ex legale Michael Cohen dinanzi al Congresso: "nessuna collusione con i russi".

La Corea del Nord ha chiesto nel summit con gli Usa un allentamento parziale e non totale delle sanzioni in cambio dello smantellamento della struttura nucleare principale di Yongbyon: lo ha riferito il ministro degli Esteri Ri Yong-ho, in una conferenza stampa convocata d'urgenza all'hotel Melia, dove è ospitata la delegazione. La proposta era "realistica" e prevedeva poi "lo stop permanente a test nucleari e di missili a lungo raggio", ha aggiunto Ri nel resoconto della Yonhap.