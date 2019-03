Tav, tensione tra Lega e M5S: in arrivo la nuova relazione

Tensione M5s-Lega sulla Tav e l'Autonomia di Lombardia, Veneto e Emilia-Romagna. Il vicepremier, Matteo Salvini, chiede di decidere in fretta sull'alta velocità, mentre il premier, Giuseppe Conte, prende tempo: "Sto studiando bene il dossier, quindi ci riuniremo per discutere tutti assieme - ha affermato il premier -. Oggi incontro Toninelli sul codice degli appalti".

"Nei prossimi giorni, prossime ore, facciamo un incontro con Conte e i due vicepremier e chiariremo tutto e, nonostante punto di partenza distanti troveremo una soluzione", ha ha detto il ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli

La commissione coordinata dal professor Marco Ponti ha effettuato, su richiesta del premier Conte, un supplemento di analisi sulla Torino-Lione. Lo ha reso noto lo stesso professor Ponti, a margine di un incontro al Collegio Carlo Alberto di Torino. "Credo sia in corso, addirittura già finita" ha detto Ponti rispondendo alle domande dei giornalisti. Top secret il suo contenuto: "lo scoprirete quando il ministero deciderà di pubblicarlo", ha aggiunto Francesco Ramella, che ha fatto parte della commissione analisi costi-benefici.