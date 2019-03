Sale la spesa dei vitalizi in Sicilia per gli ex deputati. A gennaio l'Assemblea ha staccato "assegni" per 1 milione 506.518,45 euro, mentre ad agosto la spesa era stata di 1 milione 500.720,53 euro. Ad aumentare sono le voci "vitalizi diretti" (+11.363,1 euro) e "pensioni dirette con il sistema pro-rata" (+6.371,76 euro).