Nel Catanese, sequestro beni per 15 milioni

Sequestro di beni da parte della Dia nei confronti di Rosario Marchese,31enne di Caltagirone, residente in provincia di Brescia, dove attualmente, è sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Le indagini hanno appurato che Marchese è un soggetto "contiguo" al noto "clan Rinzivillo", facente capo a Cosa nostra di Gela (CL), operante sia a Roma che in tutto il territorio nazionale.I beni sequestrati sono stimati in oltre 15 milioni di euro: si tratta di società e ditte, beni immobili e rapporti bancari.