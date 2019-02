Noto, per 30 giorni il Punto nascita del Trigona trasferito a Siracusa

Solo un trasferimento temporaneo dovuto alla improvvisa carenza di personale medico del reparto di Pediatria all'ospedale Trigona di Noto.

Lo rende Noto l'Asp precisando che non si tratta di una chiusura.

Da sabato 2 marzo per 30 giorni sarà provvisoriamente trasferito all’ospedale Umberto primo di Siracusa. Nel presidio netino, comunque, continueranno ad essere garantite tutte le altre attività ambulatoriali e di day service.

Il settore Gestione Risorse umane dell’Azienda sanitaria ha già pubblicato, in piena emergenza, un avviso per l’assunzione a tempo determinato di unità di specialisti pediatri e non appena sarà reperito il personale necessario, il Punto nascita di Noto sarà riattivato, anche prima della scadenza dei 30 giorni.